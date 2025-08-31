La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alemania decide acelerar

El país germano muestra un modelo económico agotado que necesita medidas valientes para volver a marcar el rumbo

LA VERDAD

LA VERDAD

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:43

Alemania atraviesa una encrucijada que cuestiona su papel como motor de Europa. Durante décadas fue ejemplo de eficiencia y solidez económica; hoy muestra grietas profundas: ... dependencia energética, atraso digital, presión social y un modelo económico agotado. Lo que antes se presentaba como fortaleza (la energía barata y el éxito exportador) se ha convertido en un lastre difícil de revertir sin medidas valientes. La renuncia al gas ruso y el cierre de nucleares encarecen la energía y golpean directamente a la industria automotriz, el orgullo alemán, lastrada además por los aranceles impuestos por EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  3. 3 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  4. 4 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  5. 5

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  6. 6

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  10. 10 Cinco heridos tras chocar dos coches en una calle de Santiago de La Ribera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alemania decide acelerar