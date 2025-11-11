La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Abrir el Gobierno de EE UU, un poco

LA VERDAD

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:10

Después de la debacle electoral del día 4, Donald Trump exigió terminar con el cierre de la Administración federal. La situación aconsejaba un verdadero acuerdo ... bipartidista, que atendiera la gran demanda de la oposición: prolongar los subsidios a la asistencia sanitaria, que expiran a finales de año. El pacto alcanzado la noche del domingo en el Senado extiende entre las filas demócratas la convicción de que sus más veteranos legisladores no pierden oportunidad de equivocarse. Ocho de ellos, próximos a retirarse o que no afrontarán primarias hasta 2028, regalaron a los republicanos prolongar la financiación hasta el 30 de enero. El Gobierno reabrirá, un poco, y deberá revertir los despidos masivos y sustentar la ayuda alimentaria a sectores desfavorecidos y veteranos. La promesa de una votación futura sobre la subvención a los seguros médicos, aunque obtenga un resultado positivo, necesitará la firma de Trump. El presidente dedicó el fin de semana al golf, indiferente a las 'colas del hambre' en aquella tierra de abundancia. Semanas de penalidades para millones de estadounidenses no le conmueven tanto como la presión para evitar un caos aéreo en Acción de Gracias.

