La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ejercito de Israel en la frontera de Gaza. EFE

Gaza: Hamás tampoco es inocente

Israel y Netanyahu se enfrentan a la opinión pública internacional con los excesos militares que están cometiendo en la guerra de Gaza y es inevitable reconocer que buena parte de culpa tienen, pero muy lejos de ser los únicos

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:19

Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, enfrentan a la opinión pública internacional con los excesos militares que están cometiendo en la guerra de Gaza. ... Y es inevitable reconocer que buena parte de culpa tienen, pero muy lejos de ser los únicos. Tampoco Hamás, la milicia terrorista que enfrentan puede ser admitida en el análisis global de la contienda como inocente. Basta recordar su trayectoria de provocación y agresión para reconocer también su parte y no pequeña de culpabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  2. 2 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4

    Las fiestas náuticas vuelven a despertar las críticas de los vecinos del Mar Menor
  5. 5

    Tomás Olivo compra Infinity en Valencia, el mayor centro comercial en desarrollo, por unos 60 millones de euros
  6. 6 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  7. 7 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  8. 8 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  9. 9

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  10. 10 Quejas vecinales por peleas y supuesto tráfico de drogas junto a un salón de apuestas de San Javier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Gaza: Hamás tampoco es inocente

Gaza: Hamás tampoco es inocente