Más ruido que información
VALERIA IZQUIERDO TENORIO
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:01
Cada vez es más difícil ver un telediario y sentir que realmente nos explican lo que pasa. Las televisiones llenan minutos con titulares llamativos, declaraciones ... vacías y debates que solo buscan generar ruido. Parece que la inmediatez haya sustituido a la veracidad, y que el espectáculo valga más que el contexto. Nos ofrecen fragmentos, pero nunca el conjunto. Y así, terminamos más confundidos que informados.
