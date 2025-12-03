Accesibilidad por dignidad
VALERIA IZQUIERDO TENORIO
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:44
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad nos recuerda que la inclusión plena sigue siendo una asignatura pendiente. La accesibilidad no debe limitarse a ... rampas o ascensores, también significa poder estudiar, trabajar, desplazarse y participar sin obstáculos.
Muchas personas siguen encontrándose con barreras en 2025: transporte sin adaptaciones, webs inaccesibles y servicios públicos que no tienen en cuenta a todo el mundo. La accesibilidad no mejora solo la vida de unos pocos, mejora la convivencia de toda la sociedad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión