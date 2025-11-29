Escaparate
SANDRA COBO
Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:12
La llegada de la NFL a España se ha presentado como un acontecimiento histórico y una oportunidad única para proyectar al país en el mapa ... del deporte global. Sin duda, atraer a una de las ligas más potentes del mundo supone un impulso económico y mediático, pero también invita a reflexionar sobre el modelo que estamos construyendo. Celebramos la entrada de grandes espectáculos extranjeros mientras muchas competiciones nacionales, especialmente las minoritarias, siguen reclamando apoyo y recursos. Apostar por atraer eventos internacionales puede ser positivo, siempre que no olvidemos fortalecer nuestro tejido deportivo, respetar los valores que decimos defender y mantener una visión coherente. El deporte no debería convertirse solo en un escaparate, sino en un compromiso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión