La Muralla de Carlos III

SALVADOR SÁNCHEZ BALSALOBRE

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:11

Cuando llegan los cruceros a nuestro puerto de Cartagena, por la situación de los atraques, toman la escalinata de subida a la Muralla, aproximadamente casi ... la mitad de los que bajan a tierra. Una vez suben el primer tramo, se encuentran con una especie de balsa o fuente totalmente abandonada desde hace años, repito, desde hace años, y con una inscripción casi ininteligible por ser de piedra blanca muy difícil de leer, faltándole trozos del material que la enmarcan.

