La Muralla de Carlos III
SALVADOR SÁNCHEZ BALSALOBRE
Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:11
Cuando llegan los cruceros a nuestro puerto de Cartagena, por la situación de los atraques, toman la escalinata de subida a la Muralla, aproximadamente casi ... la mitad de los que bajan a tierra. Una vez suben el primer tramo, se encuentran con una especie de balsa o fuente totalmente abandonada desde hace años, repito, desde hace años, y con una inscripción casi ininteligible por ser de piedra blanca muy difícil de leer, faltándole trozos del material que la enmarcan.
Las caras de los turistas son un poema y, a veces, por vergüenza, yo mismo quito plásticos y basuras de la supuesta fuente. Desearía que estas líneas sirvieran para que se tomaran medidas por quien corresponda y se solucione esa mala imagen que deja la magnífica muralla que tenemos.
