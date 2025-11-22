La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Todo está en sus móviles

Manuel Castellanos Plaza

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:31

La información de este fenómeno es prolija; es por ello por lo que dispongo de suficiente material para inferir que, tras leerlo, me invade el ... temor de saber que nuestros adolescentes han creado su universo en un diminuto artefacto: el teléfono móvil. La generación Z descarta los libros para aprender. Un botón de muestra: aquella vez que se cayó WhatsApp y exclamó una criatura: «¿Y qué hago yo ahora? ¡No querrán que lea un libro!».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  4. 4 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  5. 5 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  6. 6 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas
  7. 7 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  8. 8

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  9. 9

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas
  10. 10 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Todo está en sus móviles