Día del Voluntariado

¿Te gusta ayudar a los demás? ¿Tienes tiempo libre y ganas de invertir en una causa que te motiva? Pues te explico: ante todo, ... el resultado de las ultimas encuestas (EPA ,EAPN-ES) ha mostrado una realidad estremecedora de la situación económica de gran parte de la población española, con datos como el paro, el paro juvenil, los hogares sin recursos, vivienda y niños en el umbral de la pobreza y que no comen decentemente todos los días.

No quiero entrar en la búsqueda de responsabilidades políticas, ya que entre unos y otros han conseguido que esta crisis figure en los anales de la historia de nuestro país. Como terapia apremiante y inaplazable el voluntariado es imprescindible más que nunca. Hombres , mujeres ,jóvenes y mayores destacan exprimen su verdadera naturaleza, dando una nueva versión a la vida.

Soy voluntario desde hace más de 15 años y mi estado de bienestar (palabra de moda) se ha beneficiado bastante, y no pertenezco a ningún partido político, ni ONG, ni organización social, sino que me coordina de una manera ejemplarizante por el Ayuntamiento de Santomera, que no es solamente la ciudad de la alegría, sino también de la solidaridad.

Los únicos jefes que me mandan son esos mayores, esos niños y adolescentes, por lo cual me han dado flexibilidad, compasión, fiabilidad, actitudes positivas, sentirme útil y, sobre todo, actuaciones por el bienestar de los demás. Ser voluntario es adquirir nuevas experiencias y competencias, familiarizarse con un nuevo ambiente y también, por supuesto, ampliar tus conocimientos. El voluntariado consiste en implicarte en proyectos y en dominios que deseas experimentar. El principio fundamental del voluntariado está en el corazón del reforzamiento de la comunidad. Favorecer la confianza y la reciprocidad motiva a las personas a ser ciudadanos responsables, permitiéndoles mejorar conocimientos sobre la responsabilidad cívica y comunitaria.

Asimismo, ser voluntario puede legalmente permitirte familiarizarte en dominios nuevos, pero atrayentes en un sector totalmente desconocido. El voluntariado puede reducir el estrés, el riesgo de depresión y el aislamiento social, mejora mucho la moral y procura sentimientos de satisfacción, de autoestima y dignidad. Del mismo modo, viendo los resultados concretos de vuestras acciones, ganas en confianza y te sientes valorado y competente. Más incluso para los demandantes de empleo, puesto que es un activo para añadir al currículo, ya que se demuestra tus sentidos solidarios, talantes y disposiciones positivas.

Abrir el espíritu, encontrar nuevas personas favorece el florecimiento de lo que nos parece justo y aporta, a la vez, mucha felicidad y un sentido en la vida. En todos los ayuntamientos y organizaciones sociales te informan y te están esperando. También pido y deseo que la comunidad educativa tenga protagonismo en la enseñanza de la solidaridad, la ética y de los valores de la verdadera democracia. Y a los poderes políticos, les pido que lleguen a un consenso para dar énfasis e importancia al voluntariado, dejando de lado el electoralismo y populismo.