La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Día del Voluntariado

JUAN PEDRO CASTRO NAVARRO

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:22

¿Te gusta ayudar a los demás? ¿Tienes tiempo libre y ganas de invertir en una causa que te motiva? Pues te explico: ante todo, ... el resultado de las ultimas encuestas (EPA ,EAPN-ES) ha mostrado una realidad estremecedora de la situación económica de gran parte de la población española, con datos como el paro, el paro juvenil, los hogares sin recursos, vivienda y niños en el umbral de la pobreza y que no comen decentemente todos los días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  3. 3 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  5. 5

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027
  9. 9

    La Audiencia inicia el juicio contra el joven acusado de asfixiar a la madre de uno de sus empleados en El Palmar
  10. 10 Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Día del Voluntariado