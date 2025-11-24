La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hoy no he dormido

JUAN LEGAZ PALOMARES

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:31

Hoy no he dormido nada o casi nada. No he pegado ojo, que diría el castizo. He pasado la noche en vela. Así durante un ... tiempo prudencial. No es posible seguir de esta manera. Entre los achaques de la vejez y el noticiero callejero (rifirrafes políticos, malversaciones, corrupciones, okupaciones, violaciones, presunciones de inocencia, reyertas en barrios entre inmigrantes de distintas etnias, robos con arma blanca en pleno día, asaltos a los comercios de honrados autónomos y un largo etcétera), no hay forma humana de dormir y conciliar el sueño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  2. 2

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  3. 3

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  4. 4

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  5. 5

    Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»
  6. 6

    Condenados por maltrato a sus parejas más de mil jóvenes murcianos en solo cinco años
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  8. 8 Un terremoto se deja notar de madrugada al sur de Totana
  9. 9 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  10. 10 Presentan una moción en Alcantarilla para regular el uso del burka y el niqab

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Hoy no he dormido