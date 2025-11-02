La devoción a Santa María de la Arrixaca

Las Torres de Cotillas ha sido uno de los jalones donde la devoción a Nuestra Señora de la Arrixaca, Patrona del antiguo Reino de Murcia ... y de la capital del Segura por deseo del rey de Castilla Alfonso X El Sabio en el siglo XIII, se va propagando por municipios y pedanías de la geografía regional, concretamente por todo el ámbito de la Diócesis de Cartagena.

La villa torreña, con un gran despliegue de fieles y óptimos logros de organización, recogimiento, solemnidad y fe merced a la colaboración de la Concejalía de Cultura del ayuntamiento, el Cabildo Superior de Cofradías, la Hermandad de Nuestra Señora de la Salceda y la Campana de Auroros Nuestra Señora del Rosario, ofrendó durante todo un fin de semana en clave de rogativa una amplia panoplia de liturgias (eucaristías, procesiones, vigilias de oración, celebraciones con enfermos y Galileas) a esta advocación mariana cuyo culto, custodia, preservación en el tiempo y propagación están encomendados desde el 1886 a una Hermandad de Devotos, bajo el título de Real y Antigua, presidida hoy por Francisco Rivera y compuesta por cofrades tanto numerarios como honorarios entre los que, a lo largo de su dilatada trayectoria, sobresalen preclaros murcianos vinculados a los ámbitos de la cultura, el arte, la educación, las tradiciones...

Para Las Torres de Cotillas ha sido un hito histórico y todo un orgullo acoger este símbolo de historia e identidad de pueblo murciano, en especial la imagen peregrina de Nuestra Señora de la Arrixaca, obra realizada en el año 2012 por el artista de nuestra tierra Manuel Nicolás Almansa e inspirada en la talla primigenia, esto es, una iconografía mariana y medieval de factura bizantina que es considerada por los expertos como la más antigua del patrimonio cultural de la Región hasta ahora conocido.

Bien de Interés Cultural desde el año 2012, con foco central de devoción en su capilla privativa de la Iglesia Parroquial de San Andrés de la Ciudad de Murcia y festividad anual el último domingo de mayo, la imagen de Santa María de la Arrixaca, de autor anónimo y fechada en el siglo XIII, es una antigua talla de las llamadas de arzón, de madera de nogal policromada y dorada con oro fino al agua con un origen incierto que da lugar a diferentes teorías, leyendas y referencias históricas y literarias como la que sitúa a la advocación medieval murciana documentada en la Cantiga 169 de Alfonso X El Sabio, formando parte así del manuscrito que recoge más de cuatrocientas canciones e ilustraciones miniadas dedicadas a milagros atribuidos a la Virgen María.