El comercio local, alma de un pueblo

Dan vida a nuestras calles, son el alma de cualquier ciudad o pueblo, el motor económico de nuestros entornos más cercanos, el músculo o la ... fuerza productiva, social y humana de todo municipio. Ese es el comercio local, mucho más que una actividad económica. Es un entramado de relaciones sociales, de vecinos que vertebra la vida de toda comunidad de gentes, confiere proximidad, socialización, cohesión ciudadana, carácter para calles y plazas y un puntal básico en la vitalidad de todo barrio y ciudad, en su pulso y esencia comercial, en la creación de empleo y fortalecimiento de la economía local, en suma, bienestar.

Y es que la dedicación, constancia y cercanía conjugan muy bien con el comercio como verdadero punto de encuentro, de socialización para los ciudadanos, a lo largo de generaciones levantando persianas con esfuerzo, ilusión, dedicación y sacrificio personal, a base además de ese compromiso que va más allá de un servicio. El de una filosofía de vida centrada en la laboriosidad, en sacar adelante de manera valiente proyectos propios, en una historia de trabajo y emprendimiento, en la reinvención constante sin perder la esencia auténtica de una tradición de valores, la adaptación a los tiempos nuevos de cada momento y época desde la mejor profesionalidad, en el trato humano, en el cara a cara de confianza, familiaridad y garantía de seriedad y calidad de lo que se ofrece. El comercio da movimiento a nuestras calles desde el eje de un mostrador que simboliza el corazón de un sector de autónomos y pequeños empresarios que arriesgan lo suyo para aportar lo mejor a los demás.

Toda esa cosmovisión ha sido reconocida con justicia y gratitud este pasado fin de semana por una institución de base y representativa del conjunto de la ciudadanía local como es el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, a través de un sincero homenaje que corresponde a la talla del comercio local, una gala que nace del convencimiento de que comprar en la localidad torreña es apoyar a sus propios emprendedores, a sus comerciantes valorando lo mucho y bueno que mueve este engranaje tan vital de la economía de todo municipio.

Un nutrido público formado por comerciantes, familiares, representantes institucionales, amigos y vecinos en general se dio cita en esta gala entrañable, de emoción y homenaje que, a modo de agradecimiento por todo lo que nuestros pequeños emprendedores aportan al municipio y de acicate, ha estado promovida por el ayuntamiento torreño en colaboración con otras entidades como el Área Comercial Las Torres y el Gobierno autonómico que apoyan día a día la consolidación y expansión del tejido comercial por medio de iniciativas de formación, ayudas a la digitalización, de apoyo al talento joven al frente de nuevos modelos de negocio, de campañas de dinamización y concienciación en el conjunto de sectores de la localidad así como a través de medidas de mejora de la movilidad y la accesibilidad a los entornos de comercio.

En definitiva, una gala que ha sido el más logrado escaparate del potencial, la calidad y el empuje de los comerciantes torreños y que da relieve a este consejo: comprar en Las Torres de Cotillas es invertir en Las Torres de Cotillas. Así de claro.