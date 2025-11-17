La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El comercio local, alma de un pueblo

JUAN JOSÉ RUIZ MOÑINO

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:01

Dan vida a nuestras calles, son el alma de cualquier ciudad o pueblo, el motor económico de nuestros entornos más cercanos, el músculo o la ... fuerza productiva, social y humana de todo municipio. Ese es el comercio local, mucho más que una actividad económica. Es un entramado de relaciones sociales, de vecinos que vertebra la vida de toda comunidad de gentes, confiere proximidad, socialización, cohesión ciudadana, carácter para calles y plazas y un puntal básico en la vitalidad de todo barrio y ciudad, en su pulso y esencia comercial, en la creación de empleo y fortalecimiento de la economía local, en suma, bienestar.

