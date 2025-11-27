No quiere la paz

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:15

El Gobierno de Ucrania ha hablado de que las continuas agresiones rusas, especialmente las últimas, ha sido un ataque intencionadamente despiadado, deliberadamente calculado y con ... dos objetivos muy claros: dañar a la población y afectar las infraestructuras civiles y energéticas. Este y otros hechos muestran con claridad que Rusia no quiere ninguna paz que no suponga la anulación de la soberanía de Ucrania, y en sus planes está seguir atacando con mayor encono para atemorizar a los gobiernos europeos. Mientras la guerra contra Ucrania se mantenga viva es más fácil para Putin seguir jugando con la incertidumbre y tensar las relaciones con Estados Unidos. La Administración Trump no ha sabido desplegar una iniciativa eficaz, ni en el campo diplomático ni en el militar.

