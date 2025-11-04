La libertad religiosa
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Martes, 4 de noviembre 2025, 00:01
La libertad religiosa se vulnera en 62 países. Según los indicadores utilizados, en 24 de esos países se puede hablar de persecución, lo que sucede ... cuando se cometen impunemente delitos de odio por motivos religiosos o las propias leyes, que por este motivo, amparan la violencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión