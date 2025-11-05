La crisis de Francia
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:54
La V República francesa se encuentra en estado de conmoción. Nicolas Sarkozy, presidente de 2007 a 2012, se ha convertido en el primer jefe de ... Estado, no solo de Francia sino de la UE, en entrar en la cárcel, condenado a cinco años por conspiración criminal para financiar su campaña electoral a la presidencia con dinero procedente del dictador libio Muamar Gadafi, a cambio de favores diplomáticos.
Francia atraviesa una grave crisis económica y social con una situación política inédita: ausencia de mayorías claras e imposibilidad de acuerdos estables. Macron, con cinco primeros ministros en dos años, está bloqueado en un permanente laberinto, entre la derecha populista de Le Pen y la izquierda de La Francia Insumisa. Por si no era suficiente, el robo en el Louvre ha dejado tocado el orgullo francés.
