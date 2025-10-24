La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Comunicación frente a la inteligencia artificial

ITZIAR ROCAMORA

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:21

Los anuncios creados mediante IA sin creativos humanos ponen en evidencia cómo la tecnología empieza a ocupar espacios que antes requerían talento e implicación de ... personas. Como estudiante del ámbito de la comunicación, esto me genera preocupación sobre nuestro futuro profesional. Un algoritmo puede crear imágenes perfectas, pero no transmitir emociones ni conectar de manera auténtica con la audiencia.

