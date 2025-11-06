'Los domingos'
HORACIO TORVISCO
Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:53
La última película ganadora de la Concha de Oro en Zinemaldia plantea diversos interrogantes, todos interesantes. Personalmente, señalaría el que propone sobre el sentido religioso ... en el momento actual. Muestra el de los creyentes, reflejados en la figura de una monja de corte dogmático en su posición incontrovertible sobre la creencia de Dios. Un segundo planteamiento, más gregario, sobre la aparente estabilidad social e individual que la creencia religiosa procura; luego por pura instrumentalidad es bueno creer. El tercero refleja la posición de una persona no creyente, pero que dice respetar a los creyentes.
En medio de estos tres vectores, posicionados ante la fe religiosa, emerge la figura de una adolescente con problemas personales y familiares que toma la decisión de hacerse monja de clausura, buscando la paz espiritual o intelectual. Creo que la mejor síntesis de esta buena película es la que me sugirió un amigo: «Teníamos el mundo roto y ahora metemos a Dios en la ecuación».
