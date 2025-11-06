La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

'Los domingos'

HORACIO TORVISCO

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:53

La última película ganadora de la Concha de Oro en Zinemaldia plantea diversos interrogantes, todos interesantes. Personalmente, señalaría el que propone sobre el sentido religioso ... en el momento actual. Muestra el de los creyentes, reflejados en la figura de una monja de corte dogmático en su posición incontrovertible sobre la creencia de Dios. Un segundo planteamiento, más gregario, sobre la aparente estabilidad social e individual que la creencia religiosa procura; luego por pura instrumentalidad es bueno creer. El tercero refleja la posición de una persona no creyente, pero que dice respetar a los creyentes.

