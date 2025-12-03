He abierto el armario, como todos los días, y allí colgados como trofeos se encuentran trajes y chaquetas que hace años que no me pongo. ... Mi peso a través de los años ha ido disminuyendo y ya se han quedado grandes, casi nuevos y pasados de eso que dicen de moda, así que decidí soltar lastre. Hice con mucho cuidado con algunos un buen paquete. Los introduje en el carrito de la compra y me dirigí al establecimiento de Cáritas, donde en la misma puerta hay un buen contenedor para depositar las prendas, pero allí ya no cabía ni un alfiler más, así que tuve que retroceder y volver a casa con la mercancía.

Pero pronto se solucionó el problema, pues hablando con un vecino me dijo que conocía una ONG que a las prendas les daba una nueva vida, que una vez higienizadas y reparadas eran vendidas en tiendas regentadas por personas con necesidades.

Así que cada semana iré disminuyendo el peso que sostienen las perchas y si alguien le vale una camisa o un pantalón, me alegraré, ya que si se me ocurre donar cualquier parte de mi cuerpo, creo que arreglado va el que lo reciba, pues físicamente poco favor les haría.

Hay que ver el derroche que hemos acumulado de tantas cosas, comprar por comprar. El otro día vi una antigua película de cuando era zagal, 'Bienvenido, Míster Marshall', rodada sin necesidad de efectos especiales y tal como se vivía en aquella época.

En la misma prehistoria no habían contenedores, las deficiencias nos hicieron expertos en reciclaje. Los mismos desperdicios vegetales iban al gallinero, los abrigos con el tiempo se les daba la vuelta y así volvían al uso, la ropa de la mili se transformaba en el traje de primera comunión del hermano, esos trozos de ropa inservibles se utilizaban para remendar camisas... Con tres botellas de cristal era suficiente y servían para las necesidades caseras de vino, aceite y vinagre. Hoy cada día los envases de plástico se acumulan en cada casa. Todo está plastificado, hasta el aceite, cuando cualquier botella de vino viene en su envase de vidrio.