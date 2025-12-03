La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

ENRIQUE DOLÓN

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:44

He abierto el armario, como todos los días, y allí colgados como trofeos se encuentran trajes y chaquetas que hace años que no me pongo. ... Mi peso a través de los años ha ido disminuyendo y ya se han quedado grandes, casi nuevos y pasados de eso que dicen de moda, así que decidí soltar lastre. Hice con mucho cuidado con algunos un buen paquete. Los introduje en el carrito de la compra y me dirigí al establecimiento de Cáritas, donde en la misma puerta hay un buen contenedor para depositar las prendas, pero allí ya no cabía ni un alfiler más, así que tuve que retroceder y volver a casa con la mercancía.

