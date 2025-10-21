Vientos del oeste

La debilidad física del líder estadounidense fue un clamor en todo el mundo, ya que era evidente que el mandatario de la nación más potente ... ofrecía una imagen deleznable. Las elecciones, como era natural, subieron al candidato republicano a la presidencia, pero no ha faltado mucho para que la ilusión de unos y otros se haya desvanecido, hasta el punto de que millones de personas se han movilizado en más de 2.500 ciudades de EE UU contra el gobierno de Trump.

La Casa Blanca ha optado por una visión expansiva del poder presidencial, usando órdenes ejecutivas para bloquear fondos aprobados por el Congreso, imponer aranceles a otros países y desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades, así como efectuar multitud de recortes sociales.

En muy poco tiempo ha descompensado la sociedad: los pobres son más pobres y los ricos, más ricos. Pero no sabe que no hay mayor amenaza para un régimen autoritario que el poder del pueblo patriótico. Aquí, desde hace muy poco tiempo, han transcurrido una serie de acontecimientos que, sumándolos, son dignos de estudio. Los incendios acaecidos en diferentes comunidades son por la falta de previsión en la adquisición de medios materiales necesarios y de la contratación antes del verano de personal, con una reducción de más del 40%.

En el escándalo con la crisis de las mamografías en Andalucía, dicen que ahora realizarán diagnósticos tardíos, tratamientos agresivos y menor eficiencia. Aparte de que el gasto de todos estos trabajos se va a duplicar, cosa que se hubieran ahorrado. Esperemos que no salgan más casos, aunque esto es muy doloroso y lamentable.

Unos capítulos y otros evidencian una cosa: recortes, destinar menos cantidades a la Seguridad Social y servicios. Y no hace mucho tiempo el Gobierno regional cesó al director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias durante un episodio de dana por su ausencia en los lugares de los hechos. La dana de Valencia no tiene parangón y las consecuencias nefastas en todos los aspectos ya las sabemos, pero desde el primer minuto el presidente de la Generalitat omitió la cantidad de llamadas que le dirigieron para hacerse cargo de la situación. Y a día de hoy sigue.

Prometer cosas futuras lo hace cualquiera, por eso hay que pisar con los pies en la tierra y, si por casualidad uno no ve esperanza alguna, apuesta en ti, pues verás como todo cambia a mejor. La juventud lucha como hemos hecho antes, nadie te va a dar nada gratis.