El tanque de las tormentas

CAYETANO PELÁEZ

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:54

Hay un pequeño parque en Santiago de la Ribera, en la calle Onésimo Redondo –ahora Teniente General Sánchez Ortega por la Ley de Memoria Histórica–, ... que 'gime' a ratos porque lo están dejando sin árboles. Ese parque, con abundantes pinos carrascos, fue elegido para albergar en sus entrañas un tanque de las tormentas construido para almacenar el agua en situaciones de precipitaciones extremas, como las danas, aunque se ha demostrado su inutilidad. En la reciente dana, las tapas saltaron por los aires y el agua salía a borbotones. Ahora está lleno de barro y agua.

