Me gusta ver cada año la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Aparte de ser una ocasión de ver reunida a gente muy lista ... y, casi siempre, muy valiente, constituye para mí un remanso de paz en la crispada información cotidiana, tanto política como social. En los discursos que los ganadores hacen durante la entrega de premios se oyen cosas con las que no hay más remedio que estar de acuerdo.

Que los humanos ya no necesitamos que alguien venga a explotarnos, que ahora nos explotamos nosotros solos con nuestro constante uso y abuso de los medios tecnológicos, que nos incentivan y mueven a permanecer en constante estado de alerta. Que pase el tiempo que pase, las personas seguimos sintiéndonos jóvenes y con un futuro por delante y que, según Eduardo Mendoza, lo último que pierde la persona es la vanidad.

Oír las sabias y medidas palabras de la Princesa de Asturias cuando nos dice que es preciso abandonar las trincheras y mirar al «otro» como alguien con quien compartir y no como alguien de quien defendernos. Ojalá creyeran en ello nuestros atrincherados y polarizados políticos. Ojalá también lo creyéramos todos.