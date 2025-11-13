Silencio avieso
CARLOS LEÓN ROCH
Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:35
En el siglo XIX, la reina Isabel II se subió a un tren en la estación de Atocha y se bajó en Cartagena. Ese trayecto, ... servido por varios modelos de trenes según pasaban decenios y siglos nos sirvió a miles de estudiantes, militares y civiles de la comarca (400.000 habitantes) hasta hace unos pocos años. Políticos de todas las tendencias reclaman desde Cartagena, Cieza y Hellín la restitución de ese esencial servicio, todos excepto muchos de los capitalinos, pues ellos piensan que eso restaría rentabilidad al AVE y haría innecesario que todos tuviéramos que ir a la capital regional por otros medios para embarcar y, de paso, visitar la región levantina antes de dirigirnos a Madrid. Es el momento de poner sobre las vías los 'viejos' trenes.
