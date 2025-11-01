La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gorrillas en el Infante

CARLOS AMORÓS PERONA

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:25

Una semana más, los vecinos del barrio Infante Juan Manuel de Murcia nos vemos obligados a tolerar la presencia de gorrillas en la calle Miguel ... Hernández. Ante la pasividad de la administración local, dicha calle es escenario diario de peleas entre los aparcacoches, trapicheo y consumo de sustancias estupefacientes, o incluso de personas miccionando o defecando entre los coches.

