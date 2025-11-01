Gorrillas en el Infante
CARLOS AMORÓS PERONA
Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:25
Una semana más, los vecinos del barrio Infante Juan Manuel de Murcia nos vemos obligados a tolerar la presencia de gorrillas en la calle Miguel ... Hernández. Ante la pasividad de la administración local, dicha calle es escenario diario de peleas entre los aparcacoches, trapicheo y consumo de sustancias estupefacientes, o incluso de personas miccionando o defecando entre los coches.
Todo esto tiene lugar a la luz del día mientras niños y niñas van al colegio que está al final de la avenida. Somos conscientes de la difícil situación de muchas personas, pero ello no es óbice para que los responsables municipales aseguren la tranquilidad y bienestar de un barrio de trabajadores y trabajadoras.
