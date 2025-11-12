¿Respetará Vox su pacto con el PP?

Resulta llamativo comprobar de qué es capaz el Gobierno sanchista para mantenerse en el poder: lograr acuerdos con más de veinte partidos de distinto signo, ... todo por conservar el sillón de La Moncloa y el uso del Falcon, evitando así volver al famoso Peugeot. La tan repetida frase de «la mayoría progresista» ha desaparecido; ya no gobiernan nada.

Como ciudadano responsable, me pregunto: ¿será posible que dos partidos de derechas sean incapaces de respetar los acuerdos firmados en la Comunidad Valenciana? ¿O, por el contrario, romperán dicho pacto y se verán abocados a unas elecciones anticipadas?

Tengo constancia de que Feijóo ya ha dado el primer paso hacia un entendimiento urgente. El acuerdo sigue vigente. Hablamos únicamente de sustituir a un presidente autonómico que ha dimitido por otro nuevo, nada más que eso: votar. La suma de PP y Vox sigue representando mayoría absoluta.

¿No les parece que lo más correcto sería respetar los acuerdos firmados por ambos partidos? Quien no lo haga será visto como un oportunista político, una persona sin escrúpulos, incapaz de comprender el sufrimiento que atraviesan miles de valencianos. Estos acuerdos son entre partidos, no entre personas. Además, ya existen los Presupuestos de 2026, aprobados y negociados conjuntamente.

No resultan justas las últimas declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, culpando al Partido Popular de entregar como «chivo expiatorio» a Mazón, o insinuando que el PP le ha dado un balón de oxígeno a Sánchez. Mazón, dimitiendo, ha hecho lo correcto; tarde, pero acertó al rectificar su postura. No esperemos que alguien del Gobierno sanchista haga lo mismo, cuando tienen parte de responsabilidad en la reciente catástrofe y cuando la corrupción sistémica campa a sus anchas en el Ejecutivo.

Señor Abascal, desconozco quién le asesora antes de ponerse ante los micrófonos, pero da la impresión de que su rival político es el señor Feijóo. Sus declaraciones lo delatan: «Que se aclaren entre ellos (PP) y cuando lo hagan, entonces diremos nuestra postura». Quiero pensar que su postura será pensando en el bienestar de los valencianos, y no en delirios de grandeza política. Haga un esfuerzo, señor Abascal, por moderar sus palabras y, sobre todo, respete los acuerdos firmados entre su partido y el PP.

Le recuerdo que en las negociaciones de los Presupuestos, muchas de las reivindicaciones de Vox fueron aceptadas y plasmadas. ¿Qué más desea usted?

Repite el mismo discurso ante los medios, con su monotema habitual: la inmigración masiva. Y, aunque es cierto que deben controlarse los flujos migratorios, también es verdad que buena parte de esa inmigración es necesaria, y no todos los inmigrantes son delincuentes o violadores.

Además, insiste una y otra vez en que PP y PSOE votan lo mismo en Europa, cuando la realidad es que Vox ha roto todos los acuerdos de gobierno que mantenía con el Partido Popular allí donde compartían responsabilidades. Solo les queda la Comunidad Valenciana, y tampoco se percibe una voluntad clara de entendimiento. Un ejemplo evidente es la Región de Murcia, donde Vox vota lo mismo que el PSOE: han tumbado, con sus votos conjuntos la propuesta de construir 25.000 viviendas para jóvenes.

Señores de Vox, piensen primero en los valencianos que lo están pasando mal. Ayuden en la reconstrucción de viviendas, impulsen las infraestructuras hidráulicas necesarias para que tragedias así no se repitan, y abandonen ese afán egoísta y oportunista de pescar en río revuelto –nunca mejor dicho–. Vox no ha hecho nada concreto para ayudar a los valencianos; es hora de cambiar de actitud.