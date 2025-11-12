La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Respetará Vox su pacto con el PP?

ANTONIO MIGUEL GARCÍA-CARREÑO

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:51

Resulta llamativo comprobar de qué es capaz el Gobierno sanchista para mantenerse en el poder: lograr acuerdos con más de veinte partidos de distinto signo, ... todo por conservar el sillón de La Moncloa y el uso del Falcon, evitando así volver al famoso Peugeot. La tan repetida frase de «la mayoría progresista» ha desaparecido; ya no gobiernan nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  4. 4 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  5. 5

    Abren juicio al exdueño de una academia de baile de Murcia por supuestas grabaciones ocultas a alumnas
  6. 6

    Denuncian un «veto político» de Salud a su ex director gerente Asensio López
  7. 7 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  8. 8

    La Asamblea da mes y medio a Salud para citar a todas las mujeres pendientes de hacerse una mamografía en la Región
  9. 9 Detienen en Molina a una fugitiva chilena que pertenecía a una peligrosa banda criminal
  10. 10 El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Respetará Vox su pacto con el PP?