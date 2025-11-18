La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Día Mundial sin Alcohol

ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ PRESIDENTE ASOCIACIÓN TRASPLANTADOS HEPÁTICOS REGIÓN DE MURCIA

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:09

El hígado es un órgano silencioso que no avisa si se encuentra en mal estado, y cuando lo hace, a menudo es demasiado tarde. El ... hígado es una fábrica que aprovecha todos los recursos que tienen los nutrientes que circulan por la sangre y los reaprovecha, los recicla en forma de otras moléculas distintas, los elimina a través de la bilis y también hace muchas proteínas nuevas. Es el encargado de 'detoxicar' todo lo que ingieres a través de la alimentación y bebida, pero, si él mismo se está intoxicando, muchas veces es asintomático, no causa dolores, no causa ningún fenómeno clínico. Cuidando bien el hígado, él nos va a cuidar a nosotros y para cuidarlo hay que tener sentido común.

