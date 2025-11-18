Día Mundial sin Alcohol

El hígado es un órgano silencioso que no avisa si se encuentra en mal estado, y cuando lo hace, a menudo es demasiado tarde. El ... hígado es una fábrica que aprovecha todos los recursos que tienen los nutrientes que circulan por la sangre y los reaprovecha, los recicla en forma de otras moléculas distintas, los elimina a través de la bilis y también hace muchas proteínas nuevas. Es el encargado de 'detoxicar' todo lo que ingieres a través de la alimentación y bebida, pero, si él mismo se está intoxicando, muchas veces es asintomático, no causa dolores, no causa ningún fenómeno clínico. Cuidando bien el hígado, él nos va a cuidar a nosotros y para cuidarlo hay que tener sentido común.

La borrachera es una toxicidad aguda debido al alcohol. No debemos llegar al momento en que el alcohol se pone en el sitio del conductor de nuestra vida, y en el que ya no somos nosotros quienes decidimos lo que hacemos con ella. En nuestro entorno nos gusta afirmar que una o dos copas de vino no solo no son perjudiciales, sino que son beneficiosas, pero tampoco sabemos muy bien si ese consumo moderado a todo el mundo le va igual de bien o sería mejor una abstinencia completa.

Para pasarlo bien o para resolver los problemas de la vida el alcohol no es buen compañero de viaje. Esto es lo que tiene que calar en la sociedad. Si ese mensaje no cala con ese 'Titanic' casi hundido, personas que parecían estar perfectamente no advirtieron las señales. El hígado tiene cierto margen de regeneración, con lo cual es agradecido en ese sentido y, en muchos casos, no en todos se puede llegar a recuperar una vida normal.

Por este motivo todos tenemos que hacer un esfuerzo en educación y cambiar los modos con que nos relacionamos con los demás, pero probablemente el alcohol puede estar, pero no debe ser el dueño de la fiesta.