Este próximo domingo, día 30, entramos en el tiempo de adviento. Son las cuatro semanas de espera y esperanza ante la llegada del tiempo navideño. ... Su conexión con la política llega a través de la simbología, con la corona de las cuatro velas, morada, roja, verde y blanca, que llaman a la veracidad, la lucha contra la corrupción, la búsqueda de la paz y el desarrollo de la justicia social. Es el deseo de un cambio positivo en la sociedad.

Otro símbolo lo constituye el calendario de adviento que, aunque sea de chocolate para los más pequeños, invita a los líderes políticos a redoblar sus responsabilidades con el bienestar cívico. En el adviento, los políticos preparan los discursos, las felicitaciones navideñas y los mensajes de fin de año, que, a menudo, reflejan las tensiones del momento y sus reacciones. Temas como la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio y en otros muchos lugares. La acción climática o la defensa contra los sabotajes y el espionaje. O los niños con instrucción militar en los centros de enseñanza, como ha puesto en marcha Rusia, son puntos focales en la agenda política mundial que en adviento fluyen con fuerza.

Los ciudadanos somos convocados con el adviento a organizarnos para cruzar el umbral hacia un año político nuevo. En medio de signos con sombras, de instrucciones judiciales, juicios y sentencias, hay que confiar en palabras proféticas, tales como «de las espadas se forjarán arados, y de las lanzas podaderas, no alzará la espada pueblo contra pueblo». Por eso, el adviento llama a dejar pasar la luz que viene de la trascendencia y la ética. Es decir, a dejar o al menos disminuir, el egoísmo, el rencor y la falta de respeto a la dignidad de todo ser humano. El adviento anima a llenarse de benevolencia. Es el tiempo de cooperar y ser justos.