Cuidar o morir

Solemos confundir cuidar con el simple acompañamiento personal, estar allí junto a la persona que necesita de dichos cuidados

Carmelo Gómez Martínez

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:10

Cuidar suele verse como una de las más nobles misiones de la humanidad. Sin contradecir la aspiración moral a la que anima dicha afirmación, debo ... señalar mi relativo desacuerdo con este enunciado, por injusto. Con los años, y empujados por determinados intereses más crematísticos que morales, se ha investido eso que hemos convenido en denominar en general como 'cuidar' de un aura de nobleza y trascendencia por parte de aquellos que lo realizan que en ocasiones más que servir de estímulo dibuja un escenario muy irreal, si lo comparamos con lo que viven cada día decenas de miles de cuidadores. Para unos es simplemente eso, vivir, desde luego, pero para otros muchos más que vivir es simplemente resignarse. Lógicamente, cuando hablo de cuidadores no me estoy refiriendo aquí a los miles de personas que a cambio de un salario realizan un trabajo muy digno, aunque sea en la casa, sino a los familiares.

