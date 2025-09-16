Hace unos días, explorando el menú de la plataforma de nombre mutante, HBO Max, me encontré una serie atractiva a primera vista, de la que ... no tenía noticia alguna: 'Rey y conquistador'. Por deformación profesional, uno procura estar al día en el terreno audiovisual, pero es una tarea harto imposible estar al loro de todos los lanzamientos semanales en streaming. Son muchas las novedades que se estrenan de tapadillo, o se ocultan directamente, y no por razones de calidad.

Cada vez es más habitual todo lo contrario: se apuesta por algunas producciones reguleras, se invierte en promocionar títulos con poca miga, mientras algunas propuestas de interés quedan sepultadas entre tanta referencia. La serie que encabeza el presente texto no es especialmente original, podemos calificarla como otra «de intrigas palaciegas», pero cuenta con un reparto excepcional a lo largo de ocho intensos episodios donde se nota la falta de presupuesto en el aspecto visual.

'Rey y conquistador' parece cine de época de serie B, del que ve la luz habitualmente en Prime Video, cuya portada es como un videoclub de los años 90. En la ficción estamos en 1066, cuando Guillermo de Normandía y Harold de Wessex cruzaron sus caminos en su deseo de portar la corona británica. La miniserie ahorra en vestuario y arte lo que se ha gastado en algunos rostros conocidos y varios ejércitos de figurantes.

Nikolaj Coster- Waldau, el Lannister guapo y manco de 'Juego de tronos', encabeza un 'casting' entregado a una causa difusa. Los hechos históricos se representan de aquella manera, en pos del entretenimiento, y la tensión sufre altibajos, pero la idea de ver un capítulo a la semana, engancha, como en los viejos tiempos. Los personajes son la clave. Ojo al rol de Juliet Stevenson.