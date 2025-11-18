La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Administración defensiva

El miedo al error tiene mucho de miedo al juicio, pero no al social, sino al de la autoridad judicial y con ello a la aparición de ese incierto equilibrio entre dos ramas del derecho, el administrativo y el penal

Antonio Segura Martínez

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:09

El miedo, acompañado de un exceso de análisis, puede llevar a la parálisis, a un fracaso no por acción sino por omisión. La paradoja es ... que cuando tal inacción no es sufrida por su causante sino por el destinatario de esta, la zozobra y quemazón es de inigualable parangón, consiguiendo hacer de lo posible algo imposible, dejando en mantillas el arte de tauromaquia y tomando la forma de burocracia. Un escudo cada vez más férreo, cada vez rodeado de más capas legislativas a fuerza de novedades normativas inabarcables y a las que se le ha añadido una más, el miedo.

