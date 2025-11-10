La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tercer milenio

Zurdos

En pocos metros cuadrados nos juntamos dos zurdas y un zurdo, algo extraño

Antonio Parra

Antonio Parra

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:44

Estoy en una notaría resolviendo un asunto. Cuando el notario concluye su labor me dirijo a otro pequeño despacho para pagar. Atiende una mujer joven ... que comenta con una compañera de edad parecida algún asunto del trabajo. La segunda, que se mantiene de pie, escribe una nota en un papel. Me doy cuenta de que escribe con la zurda. Pero al minuto, la compañera anota algo en otro papelito, igualmente con la mano izquierda. Yo soy zurdo, de manera que en pocos metros cuadrados nos juntamos tres, dos zurdas y un zurdo, algo extraño, no es habitual que todos lo sean en cualquier encuentro o coincidencia de personas.

