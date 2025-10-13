La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tercer milenio

Oportunidad para la socialdemocracia

Se ven bien las diferencias entre un partido conservador encadenado por la extrema derecha y un partido de la izquierda moderada

Antonio Parra

Antonio Parra

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:36

Desde hace bastantes años se habla de la crisis dela socialdemocracia. En toda Europa. En realidad Europa es la única zona del mundo, con algunas ... excepciones, que ha impulsado y desarrollado un espacio de bienestar y progreso, impulso surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Se ha escrito que esa crisis llegó porque la mayoría de los países europeos habían completado el programa socialdemócrata, la idea de un estado de bienestar. En Francia, Reino Unido, países nórdicos –España llegó más tarde a esta dinámica–, etcétera, cuando llega al poder la izquierda, si esta se mantiene en los límites de una socialdemocracia moderada, no puede ir mucho más allá de lo que ya se ha ido, mientras que los ciudadanos, legítimante, exigen más derechos y beneficios que la vieja izquierda ya no puede dar dentro de esos límites.

