Oportunidad para la socialdemocracia

Desde hace bastantes años se habla de la crisis dela socialdemocracia. En toda Europa. En realidad Europa es la única zona del mundo, con algunas ... excepciones, que ha impulsado y desarrollado un espacio de bienestar y progreso, impulso surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Se ha escrito que esa crisis llegó porque la mayoría de los países europeos habían completado el programa socialdemócrata, la idea de un estado de bienestar. En Francia, Reino Unido, países nórdicos –España llegó más tarde a esta dinámica–, etcétera, cuando llega al poder la izquierda, si esta se mantiene en los límites de una socialdemocracia moderada, no puede ir mucho más allá de lo que ya se ha ido, mientras que los ciudadanos, legítimante, exigen más derechos y beneficios que la vieja izquierda ya no puede dar dentro de esos límites.

Pero hay otro motivo para este crisis. Es el hecho de que los partidos conservadores fueron también aceptando como algo ineludible los pilares básicos de la sociedad del bienestar y se parece mucho la política aplicada por un partido conservador en los países europeos a la que puede hacer un partido de la izquierda moderada. Por supuesto que hay matices diferentes, a veces importantes, pero los ciudadanos no siempre perciben bien esas diferencias y acaban haciendo una censura y protesta general, sin diferenciar.

Las distintas crisis, la falta de expectativas, la casi imposibilidad de acceder a una vivienda digna y otros motivos de los últimos años han empeorado la percepción, especialmente por parte de los jóvenes. Y eso, en los últimos tiempos, ha provocado un vuelco social: el ascenso –que de momento parece imparable– de la extrema derecha frente al descrédito de los partidos tradicionales. En España ese fenómeno tiene su peculiaridad y ha colocado al Partido Popular en una situación difícil, casi en un callejón sin salida.

El PP ya necesita a Vox en casi todas las comunidades en las que gobierna, y lo necesitará seguro cuando llegue al gobierno de España. Vox ya ha conseguido imponer al PP en las comunidades su programa, que ha supuesto desmontar algunos pilares del bienestar social y muchos avances en libertades sociales. Y en esa situación sí se ven bien las diferencias entre un partido conservador encadenado por la extrema derecha y un partido de la izquierda moderada. Conclusión: una nueva oportunidad futura para la socialdemocracia.