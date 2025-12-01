La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tercer milenio

La luz

Sé que esa luz es todas las luces. Un paisaje no está en la realidad, está en el corazón

Antonio Parra

Antonio Parra

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:42

Una mañana cualquiera, detenido ante un semáforo que parte en dos un céntrico paseo ciudadano sin grandes monumentos, es más bien una avenida bonita, pero ... casi moderna. Y, sin embargo, la luz de la mañana no sabe de edificios, históricos o anodinos. La luz es luz, la de siempre, y no necesita de paisajes rurales o montañosos. Y sí, mientras aguardo a que el semáforo se torne en verde, de pronto, la luz se cuela entre los plátanos del paseo en un otoño tardío. Y la mañana se precipita luminosa sobre el cielo rasgado por débiles nubes altas que no resisten ni detienen la fuerza del sol entre las hojas que amarillean.

