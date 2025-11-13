La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué nos ha pasado?

La filosofía se perpetra en gabinetes a manos de seres extraños que, si dan en el clavo, cambian la vida de la sociedad durante décadas o siglos proponiendo un cambio sugestivo

Antonio Garrido Hernández

Antonio Garrido Hernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:36

Ha ocurrido con la sutileza de un estilete veneciano. Hemos sido afectados por una forma de pensar tullida que está echando raíces en aquellos predispuestos ... a la pereza intelectual. Baste con decir que la palabra que define esta catástrofe cognitiva es «posverdad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  2. 2 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  3. 3 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  4. 4 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  5. 5

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  6. 6 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  7. 7 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  8. 8 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  9. 9

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  10. 10 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Qué nos ha pasado?