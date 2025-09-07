La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.

«El último gesto para salvar la legislatura»

Entre líneas ·

La legislatura sigue en un terreno muy embarrado, con serias incógnitas sobre su viabilidad

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:30

El curso político se ha reiniciado bajo un clima de máxima tensión política e institucional, como se ha visto en la solemne apertura del año ... judicial en un acto presidido por el Rey y en el que participó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a punto de sentarse en el banquillo. La imagen del acto va a ser una constante en los próximos meses, lo que supone un evidente deterioro de la institucionalidad. La legislatura sigue en un terreno muy embarrado, con serias incógnitas sobre su viabilidad. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que, aunque no disponga de unos Presupuestos, no convocará elecciones anticipadas, resulta bastante revelador de los tiempos de zozobra que vienen. La erosión va a seguir y el riesgo es que el choque frontal desgaste no ya a los partidos en liza, sino al propio sistema para beneficio ultra.

