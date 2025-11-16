La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gobierno aplaude una votación en el Congreso. EFE
Entre Líneas

Un salvavidas en la agonía

Europa ha lanzado un balón de oxígeno en auxilio de Sánchez al avalar la Ley de Amnistía

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

La legislatura ha recibido esta semana un balón de oxígeno desde Europa. El informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE favorable ... a las cuestiones esenciales de la Ley de Amnistía constituye un notorio espaldarazo a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez en un momento crítico en el que la reiterada escenificación de la ruptura por parte de Junts coloca al Ejecutivo a los pies de los caballos, en minoría parlamentaria, con una mayoría del 'no' en el Congreso que tampoco se pone de acuerdo en una moción de censura constructiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  2. 2 Los conductores murcianos retrasan la compra de la luz de señalización V16, que será obligatoria en enero
  3. 3 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  4. 4 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  5. 5

    Los médicos del SMS ignoran la oferta para trabajar por las tardes en residencias del IMAS o la valoración de la Dependencia
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  8. 8

    El Real Murcia Club de Tenis busca presidente: los dos candidatos responden a LA VERDAD
  9. 9 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  10. 10 Nuevo residencial en la zona norte de Murcia: estas son las características del proyecto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un salvavidas en la agonía

Un salvavidas en la agonía