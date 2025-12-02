El Salón del Automóvil e Industrias Afines cierra con alto índice de ventas

NE. Murcia Martes, 2 de diciembre 2025, 21:02 Comenta Compartir

El Salón del Automóvil e Industrias Afines, celebrado del 28 al 30 de noviembre en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia-Ifepa, concluyó con un balance bastante positivo. Durante los tres días del evento, se vendieron cerca de 600 vehículos, lo que representa aproximadamente el 60% de los automóviles expuestos. Este éxito se traduce en un impacto económico superior a 25 millones de euros, considerando no solo el precio de los vehículos, sino también los derivados asociados como seguros y financiación.

Además, Ifepa ha conseguido convocar a un 20% más de visitantes que en la edición anterior, lo que supone que más de 10.000 personas visitaron el Palacio de Ferias con el propósito de comprar un vehículo.

Antonio Miras, director general de Ifepa, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos: «Según la información que nos han facilitado los propios expositores, se ha alcanzado, como esperábamos, un notable volumen de ventas, lo que subraya la relevancia de esta feria como plataforma comercial y refuerzo para el sector»

Este Salón, que alcanzó este año su 40ª edición, está considerado como uno de los más longevos del país y la mayor plataforma comercial del Levante español para el sector del automóvil. En sus 27.000 metros cuadrados, los visitantes tuvieron acceso a más de 1.000 vehículos nuevos y seminuevos de las marcas más competitivas del mercado, así como a grandes ofertas y descuentos especiales, preparados por los 50 concesionarios y compraventas, para esta fecha.

Industrias afines

También participaron representantes de la industria auxiliar mostrando las últimas novedades en cuanto a suministros, recambios, accesorios, reparación de vehículos, etc., y ofreciendo una nutrida oferta a los profesionales interesados.

Además, se celebró un curso dirigido a los profesionales de los talleres sobre la IA aplicada a la diagnosis, organizado por Suministros Otón.

Datos generales de ventas en el sector

En los primeros nueve meses de 2025 en España se vendieron 854.658 vehículos nuevos, lo que representa un aumento del 14,8% respecto al mismo período de 2024. Se proyecta que el año cerrará con más de 1,1 millones de unidades. El mercado de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) también ha experimentado un crecimiento notable, y el mes de septiembre superó por primera vez las ventas anteriores a la pandemia.