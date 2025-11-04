La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Productos de la marca Interapothek, ia. IIA

Interapothek, ia, elegida mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España

Murcia

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:32

Interapothek, ia, es la mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España, según las farmacias, tal y como revela el último estudio de AECOC, Benchmarking 2025, a través de una encuesta a 626 farmacias de todo el país. Los profesionales encuestados han valorado con la nota más alta cuestiones como la calidad, el surtido y el precio de la marca en relación con las marcas de otros mayoristas (7,50 puntos frente al 6,39 de la media) o la calidad, el surtido y el precio de la marca en relación con las marcas de los laboratorios (7,76 frente al 6,34 de la media).

Interapothek, ia, se posiciona también como marca propia líder en el análisis segmentado según la ubicación de las farmacias: en zonas urbanas, de calles transitadas (6,8 puntos frente a los 6 de la media) como no transitadas (7,2 frente a 6,1 de la media), o en relación a su facturación: oficinas que superan los 1,7 millones de euros anuales (con 6,9 puntos frente a los 5,8 de la media) o en las que facturan medio millón de euros anuales (7,7 puntos frente a 6,7 de la media). Todo esto hace que Interapothek sea la referencia nacional en marcas propias de distribución farmacéutica también en el bloque que analiza sus valoraciones de manera segmentada.

El 'benchmarking' de marcas propias refleja, en conjunto, una evolución positiva de Interapothek, ia, en el último año, en el que ha pasado de la segunda posición en 2024, año en el que también fue valorada con una puntuación superior a la media, con 6,97 puntos, a la primera posición en 2025, con un 7,07 frente al 6,13 de la media.

Top 50
