Ifepa reúne una edición más a las principales empresas del sector de las celebraciones

Boda&Celebraciones2025, el mayor escaparate de propuestas, ideas y productos del sector en la Región de Murcia y provincias limítrofes, se celebrará del 24 al 26 de octubre en Ifepa; un salón dirigido a quienes están planeando su enlace, la comunión de sus hijos, el bautizo u otra celebración.

En la pasada edición, más de 10.000 personas visitaron el certamen en busca de inspiración y tendencias innovadoras para hacer de su día especial un evento inolvidable.

El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, organizador del Salón, se convierte así en la principal plataforma comercial de promoción y venta directa, para el sector de las bodas y las celebraciones, en la que van a participar casi un centenar de empresas procedentes en su mayoría de la Región de Murcia, ocupando unos 18.000 metros cuadrados de exposición.

Más información Información y entradas: ifepa.es/boda-y-celebraciones/

Estarán presentes las firmas líderes del sector, que traen hasta la feria descuentos y promociones especiales para los asistentes, ya que se trata de una feria de venta directa.

En un mismo espacio, los visitantes que esperan la llegada de este certamen para organizar su celebración, podrán contemplar las últimas colecciones de las principales firmas de vestidos de novia, trajes de novio, comunión, ceremonia, madrina, fiesta, así como las tendencias más vanguardistas en salones de celebraciones, banquetes, catering, mesas dulces y repostería, joyería, flores, fotografía y video, wedding planner, animación, complementos y zapatos, viajes y hoteles, invitaciones y detalles, decoración, etc.

Además, se celebra como es habitual la pasarela, donde los interesados podrán presenciar el desfile de las últimas colecciones de moda nupcial, primera comunión y ceremonia, y además participar en los diferentes sorteos que se preparan por parte de los expositores y de la propia organización, entre los que se encuentra un cheque por valor de 300 euros para novios, y 150 euros para los padres que preparan la comunión de sus hijos.

El horario de Boda&Celebraciones es viernes de 11 a 20 horas; sábado de 11 a 21 horas y domingo, de 11 a 19 horas. Viernes acceso libre.