La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ifepa reúne una edición más a las principales empresas del sector de las celebraciones

Evento ·

El Salón Boda&Celebraciones tendrá lugar del 24 al 26 de octubre

NE.

Torre Pacheco

Martes, 14 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Boda&Celebraciones2025, el mayor escaparate de propuestas, ideas y productos del sector en la Región de Murcia y provincias limítrofes, se celebrará del 24 al 26 de octubre en Ifepa; un salón dirigido a quienes están planeando su enlace, la comunión de sus hijos, el bautizo u otra celebración.

En la pasada edición, más de 10.000 personas visitaron el certamen en busca de inspiración y tendencias innovadoras para hacer de su día especial un evento inolvidable.

El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, organizador del Salón, se convierte así en la principal plataforma comercial de promoción y venta directa, para el sector de las bodas y las celebraciones, en la que van a participar casi un centenar de empresas procedentes en su mayoría de la Región de Murcia, ocupando unos 18.000 metros cuadrados de exposición.

Más información

  • Información y entradas: ifepa.es/boda-y-celebraciones/

Estarán presentes las firmas líderes del sector, que traen hasta la feria descuentos y promociones especiales para los asistentes, ya que se trata de una feria de venta directa.

En un mismo espacio, los visitantes que esperan la llegada de este certamen para organizar su celebración, podrán contemplar las últimas colecciones de las principales firmas de vestidos de novia, trajes de novio, comunión, ceremonia, madrina, fiesta, así como las tendencias más vanguardistas en salones de celebraciones, banquetes, catering, mesas dulces y repostería, joyería, flores, fotografía y video, wedding planner, animación, complementos y zapatos, viajes y hoteles, invitaciones y detalles, decoración, etc.

Además, se celebra como es habitual la pasarela, donde los interesados podrán presenciar el desfile de las últimas colecciones de moda nupcial, primera comunión y ceremonia, y además participar en los diferentes sorteos que se preparan por parte de los expositores y de la propia organización, entre los que se encuentra un cheque por valor de 300 euros para novios, y 150 euros para los padres que preparan la comunión de sus hijos.

El horario de Boda&Celebraciones es viernes de 11 a 20 horas; sábado de 11 a 21 horas y domingo, de 11 a 19 horas. Viernes acceso libre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  5. 5 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  6. 6 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10

    Los vecinos del Mar Menor se arman de garrafas y paciencia ante «unos días» más sin agua potable

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ifepa reúne una edición más a las principales empresas del sector de las celebraciones

Ifepa reúne una edición más a las principales empresas del sector de las celebraciones