La falta de relevo generacional en la Función Pública anima las expectativas de los opositores

Funcionarios de carrera y preparadores de GM Oposiciones ponen en valor la movilidad, la promoción interna y el trabajo a distancia de los empleos públicos como factores de atracción

Antonio Marín Saura, vicesecretario general de la Delegación del Gobierno en la Región, durante su ponencia en el evento de GM Oposiciones, celebrado en el edificio Marla Center.

Benito Maestre Murcia Martes, 7 de octubre 2025, 23:46 Comenta Compartir

Ahora es el momento de opositar. Así lo remarcaron dos funcionarios de carrera de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) en el evento que GM Oposiciones organizó recientemente en Murcia para arrojar luz, despejar dudas y mostrar las ventajas de lo que conlleva prepararse una oposición en la actualidad, además de realizar una radiografía del presente y futuro de este sector en España. El acto, cabe remarcar, abarrotó una de las salas del edificio Marla Center donde tuvo lugar, cumpliéndose todas las expectativas de aforo.

Antonio Marín Saura, vicesecretario general de la Delegación de Gobierno en la Región, y Gloria Llor, jefa de Servicio de Selección, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, coincidieron en sus respectivas intervenciones que ahora es un buen momento para opositar a la Administración Pública, debido a «la falta de relevo generacional para la transmisión del conocimiento». «Estamos intentando captar talento porque cada vez somos menos trabajadores públicos, estamos bastante mal. La administración ahora mismo es una oportunidad, fundamentalmente porque nos quedamos sin gente», resaltó Llor. En España, cerca de cinco millones de personas mayores de 60 años (la generación de los 'baby boomers') están a punto de jubilarse. Uno de los sectores más afectados por esta situación es la Administración Pública, donde el 16,6% de los empleados superan los 60 años.

Marín Saura reflejó en cifras las plazas convocadas en la última década para los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), General Administrativo de la Administración del Estado (C1) y General Auxiliar de la Administración del Estado, acentuando el incremento de plazas ofertadas desde 2022.

Más personas en provincias

Profundizó acerca de los elementos que más pueden motivar a la hora de interesarse por opositar, como el aumento de plazas de la Administración General del Estado (AGE) en la Región de Murcia. «Si bien la mayoría de la estructura de la AGE está centralizada en Madrid, se necesitan personas en provincias, donde se están quedando vacías ante la falta de relevo generacional», explicó, para a continuación mencionar algunos proyectos de deslocalización puestos en marcha a nivel nacional, como el Consejo de Seguridad Nuclear en Burgos para supervisar y controlar el funcionamiento de las centrales, tanto en operación como en desmantelamiento.

Llor anunció que la Comunidad Autónoma ha creado el Cuerpo Superior Facultativo, de la opción económicas

También recalcó los distintos procedimientos de movilidad y el trabajo a distancia como factores de atracción. «Es muy habitual que a los dos años de obtener el puesto definitivo te puedas mover; la movilidad ahora es más asequible que en las coyunturas pasadas», apostilló, agregando además que el trabajo a distancia (que no teletrabajo) es una «realidad palmaria» y con condiciones «muy generosas», como hasta cuatro días desde casa.

El vicesecretario general de la Delegación de Gobierno en la Región indicó que la duración de los procesos de oposición se está agilizando, las ofertas de empleo se siguen aprobando «a buen ritmo» y la promoción interna se fomenta cada vez más en la AGE. «A la Administración Pública le hacen falta manos convencidas», subrayó. Una visión que igualmente compartió Gloria Llor: «Tiene que haber vocación de servicio, no solo acceder a un empleo fijo».

Crecimiento profesional

Durante su intervención, la jefa de Selección de la CARM puso en valor el «enorme» campo de actuación de la Comunidad Autónoma, al estar formada por diez consejerías y abarcar casi la totalidad de competencias. «No encuentras una empresa privada con una cobertura tan amplia», comparó, antes de garantizar la movilidad administrativa existente tanto dentro de una misma consejería como ir saltando de una a otra: «Es una satisfacción supergrande poder dar un giro a tu vida laboral, pasando por distintas áreas de actuación». «O también te puedes quedar toda la vida en el mismo sitio hasta que te jubiles», aseguró.

Defendió el acceso libre e igualitario a la Función Pública mediante los exámenes del proceso selectivo y respaldó la promoción interna: «Con muchas o pocas plazas, sale siempre». En este sentido, recomendó a los opositores presentarse a los grupos que les corresponden, «porque podéis hacerlo», y una vez dentro, avanzar en su carrera.

Llor abordó la creación en la Comunidad Autónoma del Cuerpo Superior Facultativo, de la opción económicas, aunque los puestos todavía no se han establecido. A este grupo pueden optar las personas graduadas o licenciadas en el ámbito del conocimiento de las ciencias económicas, y entre sus funciones se incluyen la gestión del presupuesto regional, la planificación de la política financiera y la gestión de los fondos estructurales, de inversiones y otros instrumentos de financiación procedente de la Unión Europea. «Hay puestos de funcionarios de carrera que se van a reconvertir, pero los que vayan a salir en la oferta siguiente serán para las personas con los estudios específicos; se necesitan economistas. Es una oportunidad importante», advirtió.

Temas

Economía en la Región