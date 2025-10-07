Juanan Martínez cruzó la meta

B. Maestre Murcia Martes, 7 de octubre 2025, 23:46 Comenta Compartir

Juan Antonio Martínez Noguera, conocido en GM Oposiciones como Juanan, ya engrosa la lista de los más de 200 alumnos de este centro de formación que ha obtenido una plaza fija en la Administración Pública. «Desde que sé que la tengo, ya no me como la cabeza con lo que pueda pasar, y eso que aún no he cobrado ninguna nómina ni sé el destino», aseguró en el segundo bloque del evento, en el que también intervinieron los preparadores Valentín Cayuela, subinspector de Trabajo y Seguridad Social, y Tomás Baeza, gestor procesal y preparador de oposiciones de Administración de Justicia. «Es la única opción para llevar una vida buena, conciliar y tener todas las opciones de mundo», presumió.

Compartió con los asistentes cómo afrontó el proceso de preparación: «Ni fácil, ni difícil; pero me ha cambiado la vida, porque me ha hecho crecer como persona y esforzarme como nunca lo había hecho». De hecho, los tres meses previos al examen dejó su trabajo para centrarse en cuerpo y alma, aunque anteriormente ya trasnochaba hasta las tres de la madrugada para hincar codos. «Cuando tienes un por qué y un bagaje personal y profesional amplio, te implicas al 100%; es el hambre que necesitamos cuando no hay plan B», apostilló.

Juanan Martínez, diagnosticado de TDAH, se inventó un método de estudio con descansos breves para optimizar el tiempo de estudio: «Al final las metas se consiguen». «Haz el esfuerzo necesario», sentenció, aconsejando a las cabezas de familia, como es su caso, asegurarse que en casa no falte de nada durante el tiempo de preparación. «Cuando todo está tranquilo, se puede».

Para Valentín Cayuela, que lleva más de 30 años impartiendo clases en academias de oposiciones, la constancia es un grado en el proceso preparatorio. «No lo consigue quien va más rápido, sino quien tiene un método constante», incidió, sumando la organización y la resistencia como otros aspectos fundamentales. «Hay que llevar una planificación que permita llegar al examen con los objetivos cumplidos, y aguantar los malos momentos», argumentó.

Animó a opositar a la Seguridad Social, dado que «el trabajo me resulta más atractivo, la retribución es un poquito mejor y las plazas son más concentradas». «La movilidad es más complicada», dijo como inconveniente. Cayuela redundó en la vocación de servicio de los opositores y avaló la promoción interna, «que ha habido hasta en época de crisis»: «Lo principal es meter la cabeza».

Por su parte, Tomás Baeza, que igualmente atesora más de tres décadas como formador, puso de manifiesto la posibilidad que ofrece la Administración Pública de hacer «muchas cosas distintas» y de estar «a gusto y donde quieras». Precisamente, ha participado en numerosos proyectos, entre ellos la puesta en marcha del portal de subastas judiciales electrónicas a nivel nacional, que se impulsó desde Murcia.

«Yo recomendaría la Administración Pública para trabajar porque uno se puede desarrollar todo lo que quiere. En Justicia, he tocado todos los campos: civil, penal, contencioso-administrativo... Seguro que tú encuentras el sitio donde hacerlo, porque hay multitud de posibilidades, a través de las comisiones de servicios, movilidad, traslados... He comprobado que funciona», motivó.

Un laboratorio de éxitos

En apenas tres años, GM Oposiciones se ha convertido en una marca de referencia en la preparación de oposiciones públicas en diferentes niveles: estatal, autonómico y local. Su historia comenzó en Murcia, con solo dos aulas. Pero atrás quedaron los modestos inicios, porque su situación actual ha dado un giro de guion en positivo. El centro de formación ya cuenta con tres sedes, dos en la capital del Segura y una tercera en Madrid, confirmando así su ambicioso plan de expansión. En total, sus instalaciones suman doce aulas.

Este fue uno de los logros que los asistentes descubrieron a través de un vídeo, al que dio paso Jorge Riveiro, CEO y fundador de GM Oposiciones, al inicio del evento. «Gracias al equipo humano de esta familia, formada por preparadores, personal administrativo y alumnos, que confían en nosotros», afirmó. De hecho, desde 2022, más de 1.200 alumnos apuestan por este centro para prepararse sus oposiciones y 210 personas han conseguido sus sufridas y, al mismo tiempo, merecidas plazas. Esta buena acogida se refleja igualmente con la distinción a la Excelencia Educativa de los Premios de Acción Social de la Fundación la Caixa, como mejor centro preparador de opositores a nivel nacional.

«Nunca pensé que me iba a dedicar a algo tan bonito, para que personas cambien sus vidas a través de la preparación de oposiciones», confesó Jorge Riveiro. «Nuestra recompensa sois vosotros, nuestros alumnos».

