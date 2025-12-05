La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

digitalDot alcanza las dos estrellas como partner oficial de PrestaShop y lidera la transformación del e-commerce con IA

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:16

digitalDot ha obtenido la certificación de partner oficial de PrestaShop con dos estrellas, un reconocimiento que distingue a las agencias con experiencia contrastada en proyectos de comercio electrónico. Este logro consolida su posición como especialista en desarrollo de e-commerce y transformación digital, siendo además la primera empresa de la Región de Murcia en conseguir esta distinción.

Con más de 100 tiendas online activas en mantenimiento, la agencia ofrece un enfoque integral que abarca diseño, desarrollo, posicionamiento, seguridad, marketing y soporte técnico continuo.

«Esta certificación es un paso importante que reconoce nuestra trayectoria en el desarrollo de proyectos sólidos y sostenibles en PrestaShop. En paralelo, seguimos apostando por la inteligencia artificial y la accesibilidad como pilares del nuevo e-commerce inteligente», explica Antonio Plaza, CEO de digitalDot.

En 2025, digitalDot ha dado un salto decisivo con el lanzamiento de su módulo de inteligencia artificial para PrestaShop, desarrollado íntegramente por su equipo. Esta herramienta permite a los administradores realizar previsiones de ventas, identificar clientes de alto valor, mejorar el SEO interno y tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

Paralelamente, ha desarrollado una metodología propia de GEO (Generative Engine Optimization), adaptando cada tienda para destacar en resultados de IA generativas como ChatGPT, Google Gemini, Bing Copilot y SGE. Estas apariciones han demostrado generar conversiones reales, abriendo nuevos canales de adquisición cualificados.

La empresa también ha participado en el desarrollo del módulo oficial Verifactu para PrestaShop, facilitando el cumplimiento de la normativa española de facturación electrónica, y garantiza que todas sus tiendas cumplan con los requisitos de accesibilidad digital según la European Accessibility Act y las directrices WCAG 2.2.

digitalDot se consolida así como partner estratégico para empresas que buscan vender online con garantías en un entorno digital cada vez más exigente.

Más info:

https://www.digitaldot.es

Instagram: https://www.instagram.com/digitaldotsl/

TikTok: https://www.tiktok.com/@digitaldotsl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/digitaldot/

Facebook: https://www.facebook.com/digitalDotSL

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5C5CQqxM5l4MiS10pOkxRg

X: https://x.com/digitalDotSL

Threads : https://www.threads.com/@digitaldotsl

