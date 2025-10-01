Cehegín acogerá en noviembre una nueva edición de la Feria de Empleo Talento Joven

NE. Cehegín Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:11 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Murcia busca dinamizar el mercado laboral juvenil con la celebración el próximo 5 de noviembre de la XI Feria de Empleo Talento Joven, en colaboración con el Ayuntamiento de Cehegín. El evento, que tendrá lugar en el Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales, fue en el Museo Arqueológico de Cehegín, con la asistencia de la alcaldesa del municipio, Alicia del Amor, la concejala de Desarrollo Local, María José Saez, y el vicesecretario de la Cámara, Valentín Izquierdo.

Esta iniciativa se inscribe en el Programa Talento Joven que desarrollan las Cámaras de Comercio con financiación del Fondo Social Europeo Plus y que tiene como destinatarios prioritarios a los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).

Con este objetivo, el próximo 5 de noviembre, participarán en la feria más de veinte empresas y entidades pertenecientes a una amplia gama de sectores y actividades (sociosanitario, producción alimentaria, comercio, electricidad, servicios profesionales, etc). Estas empresas ocuparán expositores individuales donde dar a conocer su actividad, informar de los procesos de selección que tienen abiertos o previstos, y recoger los currículos de los jóvenes. Para participar, los jóvenes solo deben realizar inscripción previa a través de la página www.camaramurcia.es.

Como explica el vicesecretario de la Cámara de Comercio de Murcia, Valentín Izquierdo, «las ferias de empleo son una fórmula motivadora y efectiva para que el colectivo juvenil entre en contacto con la realidad laboral. Ofrecen la oportunidad de contactar con las empresas de la Región que ofrecen empleo; charlar con sus responsables de selección y saber qué esperan de un candidato».