La cátedra Fundación SABIC-UPCT convoca tres becas remuneradas de iniciación a la I+D+i

La cátedra Fundación SABIC-Universidad Politécnica de Cartagena ha convocado tres becas remuneradas de iniciación a la I+D+i para estudiantes de últimos cursos de los grados del ámbito industrial y máster.

Las temáticas elegidas son: Estandarización de redes de Manufacturing; herramientas digitales para Manufacturing y mejora en la monitorización de la infraestructura eléctrica.

La Cátedra Fundación SABIC-UPCT, nacida en 2014, financia becas orientadas a la formación de estudiantes de la UPCT para el desarrollo de estudios, análisis y proyectos de I+D para la implantación de posibles mejoras de las plantas y/o de los procesos de producción del complejo industrial de Cartagena, con el fin de mejorar aspectos como la sostenibilidad, la fiabilidad y los costes de operación. Además de la mejora de sus competencias técnicas, los estudiantes ensayan trabajar en equipo, aprender de forma autónoma, utilizar con solvencia los recursos de información y aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.

Además, la Fundación SABIC España y la Universidad Politécnica de Cartagena intensificaron su colaboración en 2020 con una aportación anual de trece mil euros en becas, según un acuerdo firmado ese año.

El acuerdo también incluyó hasta 10.000 euros anuales adicionales para acciones formativas encaminadas a la aplicación práctica del conocimiento y al fomento de la innovación en campos de interés para SABIC.

La Fundación SABIC ha financiado hasta antes de esta convocatoria, 24 becas, tres contratos de I+D+i (Investigación. Desarrollo e Innovación) y ha otorgado seis premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) de cada curso en ámbitos vinculados a la temática de la Cátedra, Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Mecánica o Ingeniería Eléctrica.

SABIC y la UPCT colaboran en proyectos tecnológicos, formativos y divulgativos de la ciencia y la tecnología desde hace años. La empresa participa, ahora a través de su Fundación, en diversos programas de divulgación científica de la Politécnica, entre ellos el Campus de la Ingeniería, evento que congrega alrededor de 5.000 escolares de la Región de Murcia.

La Cátedra, dirigida por el doctor Luis Javier Lozano Blanco y la doctora Eva Martínez Caro, es una plataforma hacia el empleo. Varios ingenieros egresados de la Universidad Politécnica de Cartagena se han incorporado a la plantilla de SABIC desde que se creó. Algunos de ellos han sido contratados después de su período formativo como becarios.

Iniciativa de impulso al mundo rural

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia participa como catalizador de innovación en comunidades rurales en la Unión Europea y Asia, con el fin de facilitar un cambio positivo hacia modelos de negocio comunitarios de nueva generación, más inclusivos y respetuosos con el entorno local para propiciar una economía rural resiliente. La acción se integra dentro del proyecto europeo NEXRUR, que está orientado a fomentar la cooperación internacional mediante iniciativas empresariales innovadoras en las zonas rurales citadas, con una visión del emprendimiento liderado por la comunidad.

