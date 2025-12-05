La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las sesiones del juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo. EFE

La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU las «anomalías» de la condena a García Ortiz

Denuncia «irregularidades institucionales» en la causa, la tardanza de la sentencia o los cursos que dieron en el colegio de abogados tres de los magistrados juzgadores

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:12

Comenta

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), el colectivo profesional que en su día estuvo presidido por Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado condenado por ... el Tribunal Supremo por revelación de información reservada, da un paso más en su campaña para denunciar las «graves anomalías» e «irregularidades institucionales» en el procedimiento y en la sentencia, de la que solo se conoce el fallo dos semanas después de dictarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  3. 3 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  4. 4 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  5. 5

    La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera
  6. 6 Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna
  7. 7 Un aparatoso incendio alerta a los vecinos de la pedanía murciana de Cobatillas
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027
  10. 10

    La Audiencia inicia el juicio contra el joven acusado de asfixiar a la madre de uno de sus empleados en El Palmar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU las «anomalías» de la condena a García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU las «anomalías» de la condena a García Ortiz