Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras R.C

La UCO pide acceder a las cuentas de Pardo de Vera y del exdirector de Carreteras en busca de mordidas

Los agentes recuerdan al juez que ambos fueron «facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones» de obra pública del 'caso Koldo'

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:34

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a Ismael Moreno, instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, pode acceder a ... las cuentas y productos bancarios de la exdirectora de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Francisco Javier Herrero. Ambos, según los audios grabados por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, participaron activamente en el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública, hasta el punto de que en una de esos audios se escucha de Pardo de Vera alertando a Koldo de que la manipulación de las adjudicaciones debía ser más discreta.

