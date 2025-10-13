Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo» El líder estadounidense rebaja el tono con el presidente del Gobierno pero insiste en la necesidad de alcanzar el 5% en defensa

Donald Trump y Pedro Sánchez se saludan en la cumbre de paz en Egipto

Paula De las Heras Madrid Lunes, 13 de octubre 2025, 18:06 | Actualizado 19:45h. Comenta Compartir

No hubo incidente. Ni un mal gesto. Después de haber sugerido la semana pasada que habría que expulsar a España de la OTAN por su ... negativa a elevar al 5% el gasto en Defensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido hoy con normalidad e incluso una sonrisa y unas palmaditas en la mano a Pedro Sánchez en la cumbre por la paz que se celebra en la ciudad balneario de Sharm el Sheij, donde una veintena de líderes internacionales se han dado cita para apoyar la firma del acuerdo de alto el fuego patrocinado por Estados Unidos y Egipto, junto a Turquía y Catar.

Se trata de la primera vez desde que el líder norteamericano regresó a la Casa Blanca que Sánchez tiene ocasión de cruzar unas palabras con el líder de la primera potencia mundial. Ni hablaron en la cumbre de la OTAN en La Haya el pasado junio, en la que se vio al jefe del Ejecutiva español inusualmente solitario, ni tampoco en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado septiembre, cuando el saludo protocolario con el estadounidense correspondió al Rey.

