El tesorero de Bancal de Rosas niega la financiación ilegal de las primarias de Sánchez en 2017

La comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado desvió este jueves su foco de atención principal para centrarse en la financiación de la campaña de Pedro Sánchez ... para las primarias socialistas de 2017, en las que el ahora presidente del Gobierno recuperó la Secretaría General del PSOE en detrimento de Susana Díaz. El PP mantiene sospechas sobre supuestas irregularidades en la recaudación de fondos, una acusación que, mantienen los populares, surgió de las propias filas socialistas durante aquella batalla interna.

El primero en ser llamado a declarar ante el Senado ha sido Pedro Luis Egea, tesorero de Bancal de Rosas, la entidad que se creó ex profeso para canalizar las donaciones en favor de Sánchez. Según ratificó, se reunieron 128.000 euros mediante ingresos bancarios y aportaciones telemáticas. Todas ellas corrieron a cargo de personas físicas y no jurídicas, lo que hubiera violado la ley de financiación de partidos. El tesorero ratificó que el proceso fue legal, aunque, matizó, «no habitual». La candidatura de Sánchez defendió en aquel momento su uso, siguiendo un modelo similar al ya aplicado por Podemos, para no depender de grandes empresas o poderes económicos. La mayoría de las miles de aportaciones que se registraron oscilaron entre los 50 y 70 euros y solo una ínfima parte superó los 3.000 euros, detalló Egea a modo de dar por logrado ese objetivo.

Una de las cuestiones que plantea el PP es que, mientras los encargados de contabilizar las donaciones afirman que ingresaron esos 128.000 euros, el propio líder socialista cifra la cantidad en 240.000 en su libro 'Manual de resistencia'. Los populares exigen saber qué cuantía es la correcta y qué destino tuvo del dinero sobrante en caso de que hubiera sido la señalada por líder socialista. En este sentido, los de Alberto Núñez Feijóo apuntan a una posible financiación ilegal del PSOE.

Otro punto de interés para el PP está en si el suegro de Sánchez fue uno de los donantes. Tanto el tesorero como el propio Sánchez en su comparecencia en la Cámara alta aseguraron desconocer ese dato. En cualquier caso, las aportaciones a título individual que hubiera podido realizado Sabiniano Gómez, propietario de saunas de relax, habrían cumplido con la legalidad.

No trató con Sánchez

Egea aseguró que durante el tiempo que ejerció sus funciones en Bancal de Rosas nunca mantuvo contacto con Pedro Sánchez o con Santos Cerdán, este último el estratega de la campaña. Su función, señaló, era la de pagar los alquileres y los gastos. Tampoco con nadie del PSOE, que entonces estaba dirigido por una gestora a cargo de Javier Fernández. «No tuvimos ninguna comunicación con el PSOE, no existen comunicaciones con el PSOE», concluyó Egea.