La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El eurodiputado Luis Pérez, alias 'Alvise', a su entrada en el Tribunal Supremo. EP

El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido

La Sala ve indicios para investigar al líder de SALF por hostigar a sus excompañeros Diego Adrián y Nora Junco a través de sus seguidores y revelar datos reservados para perseguirles

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 7 de octubre 2025, 15:40

Comenta

Cuarta causa judicial contra Luis 'Alvise' Pérez. El Tribunal Supremo ha abierto un nuevo procedimiento penal al eurodiputado y líder del partido Se Acabó La ... Fiesta (SALF), de 35 años, tras ver indicios de delitos de acoso y revelación de secretos en la denuncias de otros dos parlamentarios europeos que se presentaron a las elecciones comunitarias de junio de 2024 con SALF. Se trata de Diego Adrián y Nora Junco, quienes después dejaron la formación y finalmente se integraron en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  2. 2 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  3. 3 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  4. 4 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  5. 5 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  6. 6

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  7. 7 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  8. 8 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud
  9. 9 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  10. 10

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido

El Supremo encausa a Alvise por acosar a dos eurodiputados que militaron en su partido