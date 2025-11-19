La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

EFE

Sumar exige una reacción «urgente» ante la corrupción mientras arrastra el riesgo de desgaste

Díaz estalla contra los casos que rodean a PSOE y a PP y pide a Sánchez «tolerancia cero» con los corruptos y también con los corruptores

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:48

«¡Basta ya! La actuación tiene que ser contra todos los golfos que haya en política, vengan de donde vengan». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ... ha estallado este miércoles en los pasillos del Congreso por las últimas revelaciones del informe de la UCO sobre las actividades económicas del que fuera número dos del PSOE, Santos Cerdán; y también por la detención del presidente de la Diputación de Almería, , Javier Aureliano García (PP), y el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez (PP), por presuntas irregularidades en contratos. Aunque ha puesto ambas al mismo nivel, lo cierto es que a su formación le está pasando factura especialmente los casos que salpican al Gobierno del que forman parte.

