Junts tumbará los Presupuestos y el techo de gasto del Gobierno

Junts per Catalunya ha vuelto a cerrar este miércoles la puerta a aprobar el techo de gasto del Gobierno y los Presupuestos Generales del Estado ... . Hace ya más de tres semanas que los de Puigdemont decidieron romper con los socialistas y bloquear todas sus iniciativas parlamentarias. En el Ejecutivo y en el PSOE, en cualquier caso, no se dan por vencidos y de hecho el Gobierno se propone presentar los Presupuestos en las próximas semanas. Ayer aprobó la senda fiscal y el techo de gasto. En la sesión de control al presidente del Gobierno, la portavoz juntera, Míriam Nogueras, ha reafirmado ante Pedro Sánchez la negativa de los postconvergentes a validar las cuentas del Estado.

La dirigente nacionalista considera que el jefe del Ejecutivo central está haciendo «teatro» al mostrar su interés en aprobar los Presupuestos y en dar los primeros pasos para la presentación de las cuentas estatales. «No tiene mayoría», le ha espetado. Según Nogueras, Sánchez o tiene un acuerdo con PP y Vox para validar los Presupuestos o se ha puesto ya en modo de campaña electoral. «Sabe que no tiene los votos», ha insistido. Junts ha calificado el objetivo de déficit que plantea el Gobierno para las autonomías, del 0,1% del PIB, como una humillación. «De cada 100 euros, a Cataluña solo le corresponderá 90 céntimos», ha lamentado. «¿Se cree que con cuatro migajas tenemos suficiente?», le ha interpelado. Nogueras ha acusado a Sánchez de ahogar a Cataluña. «No cumplen con Cataluña. Cada día recauda más dinero pero cada día la gente vive peor», ha asegurado en el Congreso. «Incumplimientos y mentiras», ha rematado.

Sánchez ha replicado que hoy Cataluña está mejor que hace siete años, en parte gracias a Junts, según ha señalado. El presidente del Gobierno ha vuelto a tender la mano a los de Puigdemont, ignorando el bloqueo y ha pedido margen con la ley de amnistía, que ha destacado ha sido validada ya por cuatro instancias: la comisión de Venecia, la UE, el Tribunal Constitucional y el abogado general de la UE.

En el Parlament, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha lanzado un guiño a Junts. El líder socialista, en la sesión de control al Govern, ha anunciado que «próximamente» habrá novedades sobre la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña. Según Illa, habrá «avances tangibles», que garantizarán que las cifras presupuestadas se «cumplen íntegramente». Esta es una de las razones que ha puesto Junts sobre la mesa para justificar la ruptura. < A su juicio, el Estado incumple de manera sistemática con lo presupuestado en Cataluña en materia de inversiones e infraestructuras. También que el Gobierno no haya publicado las balanzas fiscales ni esté negociando un cupo catalán. Este miércoles se ha estrenado Mónica Sales como jefa de filas de Junts en el Parlament. Sales ha debutado fijando la cuestión de la financiación en el centro del debate. La dirigente nacionalista ha reclamado la comparecencia de Illa para que presente cuál es su modelo de financiación para Cataluña, en un momento en que el Gobierno, Govern y ERC negocian la reforma del modelo autonómico. Illa, en respuesta a Aliança Catalana, ha descartado adelantar las elecciones ante la falta de apoyos para aprobar los Presupuestos.